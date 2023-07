Túnel Rei Pelé segue com faixa interditada para reparo de tubulação

Segundo a Secretaria de Obras e Infraestrutura, a faixa deve continuar interditada por tempo indeterminado

O recém-inaugurado Túnel Rei Pelé continuará com uma das faixas de rolamento no sentido Plano Piloto interditada nesta quinta-feira (27). O fechamento acontece para o reparo nos canos de sistema de incêndio, que se rompeu na tarde de ontem.

Segundo a Secretaria de Obras e Infraestrutura, a faixa deve continuar interditada por tempo indeterminado.

Na manhã da última segunda-feira (24), foi detectado pequeno vazamento no sistema de incêndio. Para a realização dos reparos, o sistema precisou ser desligado. Quando religado, a pressão da água foi tamanha que as abraçadeiras que sustentavam a tubulação cederam

Técnicos do consórcio responsável pela construção do túnel já estão no local trabalhando na retirada da tubulação da via. As faixas interditadas serão liberadas para o trânsito ainda hoje – não houve necessidade de interdição completa do túnel sul.

“O sistema de incêndio do túnel é alimentado por duas bombas com 70 cavalos de potência cada. Em caso de incêndio, o sistema precisa estar devidamente pressurizado para que a água chegue às mangueiras instaladas em pontos estratégicos”, explica o secretário de Obras, Luciano Carvalho.

Ainda de acordo com o secretário, “a população pode ficar tranquila, pois todos os reparos serão devidamente executados pelo consórcio a fim de garantir o correto funcionamento do sistema de incêndio”.