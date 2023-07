Temporada do morango em Brazlândia impulsiona produção e economia do DF

Previsão de colheita da fruta no Distrito Federal para este ano é de 7 mil toneladas distribuídas entre 490 produtores

Para os agricultores de Brazlândia, o morango é mais que doce e vermelhinho. É uma fonte de renda, especialmente durante a Festa do Morango, com atrações que movimentam a cidade no mês de setembro, marcado pelo auge da colheita da fruta.

No Distrito Federal foram 6.517 toneladas de morango produzidas em 2022. Para este ano, a expectativa da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF) é de colher sete mil toneladas de morango.

Região de destaque nessa cultura, Brazlândia possui uma área de 50 hectares de produção de morangos, que no ano passado foi responsável por 5.088 toneladas produzidas. A colheita movimentou R$ 50 milhões na economia do DF.

Atualmente há 490 produtores de morango no Distrito Federal, sendo que 359 estão em Brazlândia. Entre eles, o produtor Marcos Almeida, que trabalha com a especialidade há cerca de 10 anos em uma das propriedades mais antigas do morango da região. De acordo com ele, foi ali na Chácara Nossa Senhora Aparecida que a primeira pessoa plantou morango na região administrativa.

Nas palavras do produtor, “falou Brazlândia, falou morango”. A propriedade que ele trabalha conta com 160 mil plantas, com variedades de morango como San Andreas, Alpina 10, Camarosa, Dover e Tudla. A colheita chega a mil caixas por semana durante o auge da produção.

A produção do morango compõe de 80% a 90% no lucro da propriedade, que fornece morangos para os mercados de Brasília, Anápolis (GO) e Goiânia (GO). “A região é propícia para cultivar morango. Já tentaram produzir morango em outras regiões do Distrito Federal e até se produz, mas não tanto como aqui em Brazlândia”, afirma Marcos.

Clima favorável

A engenheira agrônoma e extensionista rural da Emater-DF Nadja Oliveira apontou a altitude de 1.200 metros e a variação térmica como principais fatores que incentivam o desenvolvimento do morango em Brazlândia.

“Aqui foi uma região que se adaptou muito bem à cultura do morango. Tem dias mais quentes e noites mais frias que, para o morango, é essencial. O morango virou o ouro aqui de Brazlândia. Quase todos os produtores, chegando nessa época, tem essa hortaliça na propriedade, porque é realmente uma fonte de renda para eles”, reforça Nadja.

“O morango virou o ouro aqui de Brazlândia”, diz Nadja Oliveira, extensionista rural da Emater

A extensionista também destaca o papel da Emater na orientação e acompanhamento dos produtores da região, começando por uma análise de solo para uma atuação correta de adubação. A partir daí, os extensionistas recomendam as melhores cultivares, de acordo com a época. Além das orientações de acesso ao crédito, aplicação de produtos químicos e cursos variados na área rural.

Celebração

Na Festa do Morango, realizada no fim de agosto, produtores vendem o produto in natura ou processado, na forma de geleia ou doces variados

A Festa do Morango ocorre entre o finalzinho de agosto e início de setembro, porque qualquer morango, tanto de dias neutros quanto de dias curtos, está no auge da produção nessa época.

Para a engenheira agrônoma, é uma forma de estimular e aumentar a renda para o produtor. Alguns têm acesso à Morangolândia e vendem o produto in natura ou processado, na forma de geleia ou doces variados, como tortas e outros produtos no espaço.

“É também uma chance dele levar a produção para mais um ponto de venda, além de uma divulgação dessa cultura. Parece fácil, mas é difícil fazer uma colheita. E muitas pessoas conseguem conhecer a região, ver que Brasília não é só o centro, temos uma área produtiva enorme e muito produtiva”, observa Nadja.

A Emater terá um estande na festa, onde a população poderá saber mais sobre o produto e a produção.

Com informações da Agência Brasília