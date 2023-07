PCDF prende traficante em Ceilândia

O suspeito acumula registros por tráfico de drogas, vários casos de roubo e duas ocorrências de porte ilegal de arma de fogo

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), através da 19ª Delegacia de Polícia (DP), efetuou, na última quinta-feira (26), a prisão em flagrante de um homem de 32 anos, pela prática do crime de tráfico de drogas.

De acordo com o delegado-chefe da 19ª DP, Thiago Peralva, o investigado já possuía antecedentes criminais, tendo sido preso anteriormente em 2019 também por tráfico de drogas e havia saído da prisão há três meses. Com um histórico extenso desde a adolescência, o homem acumulou registros por tráfico de drogas, vários casos de roubo e duas ocorrências de porte ilegal de arma de fogo.

Os agentes da PCDF começaram a monitorar o ex-detento após sua soltura, focados em sua região de residência, QNQ 2, em Ceilândia. Durante o monitoramento, os policiais flagraram o momento em que o suspeito realizava uma venda de maconha para um usuário por R$ 5. Ambos foram detidos em flagrante no local.

Durante a abordagem, foram encontrados R$ 17 em dinheiro no bolso do traficante, incluindo a nota de cinco reais recebida do usuário. Em uma busca em sua residência, os policiais apreenderam uma pedra de cocaína, material utilizado para embalar a droga para venda, além de um aparelho de telefone celular.

O homem autuado foi conduzido à carceragem da PCDF, onde permanece aguardando audiência de custódia. Já o usuário foi liberado após assinar um termo circunstanciado.