Seis homens foram presos em operação contra o tráfico de drogas no Itapoã

Várias unidades de um prédio localizado na Quadra 33, no bairro Itapoã, eram utilizadas para fins de tráfico e consumo de drogas

Nessa quarta-feira (26), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 6ª Delegacia de Polícia (DP), realizou a Operação 33.3, que resultou na prisão em flagrante de seis homens acusados de tráfico e associação para o tráfico de drogas, além de porte de substância entorpecente para uso pessoal.

Segundo as investigações, várias unidades de um prédio localizado na Quadra 33, no bairro Itapoã, eram utilizadas para fins de tráfico e consumo de drogas. Após intensas diligências e ininterruptas campanas, a equipe policial flagrou a intensa movimentação de entrada e saída do prédio e avistou um homem suspeito que deixou o local.

O suspeito foi abordado e com ele foram encontradas grandes quantidades de skank, uma variante mais potente de maconha. Diante disso, os investigadores realizaram a entrada no edifício, com a cooperação dos moradores, e procederam às buscas em três unidades.

Durante a ação, foram encontradas vastas quantidades de drogas, incluindo maconha, cocaína e skank, bem como balanças de precisão e outros apetrechos utilizados para a comercialização dos entorpecentes.

Todos os envolvidos, com idades entre 20 e 23 anos, foram autuados em flagrante e submetidos aos procedimentos legais na sede da delegacia. Aqueles presos por tráfico e associação para o tráfico de drogas foram encaminhados à carceragem da PCDF, onde aguardam a disposição da Justiça. Já os demais detidos por uso e porte de drogas foram liberados após a assinatura do termo de comparecimento à Justiça.

O material apreendido durante a operação foi encaminhado ao Instituto de Criminalística da PCDF para realização de exame pericial.