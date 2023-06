Túnel Rei Pelé já mudou o centro de Taguatinga

A obra viária conta ainda com um boulevard dedicado ao transporte público, em fase final de construção

Feito para facilitar a vida de quem transita no Distrito Federal, o recém-inaugurado Túnel Rei Pelé já mudou por completo o centro de Taguatinga. Agora, os motoristas podem usufruir do projeto composto por uma passagem subterrânea e duas pistas vicinais. A obra viária conta ainda com um boulevard dedicado ao transporte público, em fase final de construção.

“Aqui é uma região por onde passam quase 140 mil veículos por dia”, comenta o secretário de Obras, Luciano Carvalho. “A Avenida Central tinha semáforos e faixas que não suportavam mais a quantidade de veículos que vinham não só de Taguatinga, como também de Ceilândia, Samambaia, Pôr do Sol, Sol Nascente. O túnel era uma necessidade antiga, um projeto do qual se fala há mais de 20 anos.”

Ligando a Avenida Elmo Serejo à Estrada Parque Taguatinga (EPTG), o Túnel Rei Pelé tem como principal função oferecer caminho livre para veículos que se dirigem a outras regiões administrativas. Já suas duas marginais, vias paralelas ao boulevard da passagem subterrânea, atendem aqueles que desejam acessar as áreas comerciais e residenciais do centro de Taguatinga.

A marginal norte começa na EPTG e termina na Avenida Elmo Serejo. As duas faixas de rolamento da via eram parte integrante da Avenida Central. Já a marginal sul é nova – a pista que liga as avenidas Elmo Serejo e Samdu à EPTG foi totalmente liberada para o trânsito em 13 de maio.

Para que o Túnel Rei Pelé seja entregue de forma completa à população, só falta o boulevard ficar pronto. “Temos trabalhado nas calçadas e ciclovias, e o paisagismo também já começou a ser feito”, informa o secretário de Obras. “Faltam alguns detalhes, um retoque final para dar funcionalidade à parte superior do Túnel Rei Pelé”.

O boulevard será de uso exclusivo do BRT, sigla em inglês para ônibus de trânsito rápido. Com quase 29 mil m² de área, o veículo integra o Corredor Eixo Oeste, projeto que vai permitir o trajeto entre o Sol Nascente/Pôr do Sol e a área central do Plano Piloto em apenas 30 minutos. Os recursos destinados ao programa viário do corredor superam os R$ 640 milhões.

*Com informações de Carolina Caraballo, da Agência Brasília