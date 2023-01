Túnel de Taguatinga ganha primeira escada de emergência

Acesso da sala técnica da passagem subterrânea à Avenida Comercial deverá ser usado para evacuar o local em caso de incêndio

Está pronta a primeira escada de emergência do Túnel de Taguatinga. Os degraus que ligam a sala técnica da passagem subterrânea à Avenida Comercial já estão totalmente concretados. O acesso é um dos três que vão atender a obra viária e será usado para evacuar a passagem subterrânea em caso de incêndio.

“A escada central, que leva esse nome por conta da sua localização dentro da passagem, começou a ser construída na primeira semana de dezembro”, relata o engenheiro civil André Borges, um dos responsáveis pela obra. “São 26 degraus divididos em três patamares – é o menor dos acessos de emergência do túnel.”

A saída da escada, à beira da Avenida Comercial, será protegida por um hall de segurança feito de concreto armado. Os operários têm trabalhado, atualmente, nas fôrmas das paredes. O recinto, com 2,8 m de altura, será munido de porta corta-fogo.

O maior dos três acessos, com 63 degraus, está em construção no lado norte do Túnel de Taguatinga, onde os veículos vão transitar no sentido Plano Piloto-Ceilândia. Já a escada localizada na metade sul do passagem será a última a ser construída.

Com informações da Agência Brasília