Túnel de Taguatinga é batizado como Túnel Rei Pelé

Nesta terça-feira (3), o governador Ibaneis Rocha (MDB) determinou que o Túnel de Taguatinga, no Distrito Federal, receberá o nome de Túnel Rei Pelé. A homenagem foi feita no mesmo dia em que o corpo de Pelé, jogador referência no futebol, foi sepultado em Santos-SP.

A obra do túnel recebeu o investimento de R$ 275 milhões e teve o lado norte totalmente concretado em dezembro de 2022. A passagem subterrânea passa pela Avenida Elmo Serejo e dá acesso ao centro de Taguatinga.

Agora, o Túnel Rei Pelé possibilitará que os carros da Avenida Elmo Serejo, sentido Plano Piloto, entrem pelo túnel e saiam na Estrada Parque Taguatinga (EPTG). A obra visa evitar congestionamentos no trânsito da cidade, que tem muitos semáforos.