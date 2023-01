“O governo precisa ser transversal”, disse Ibaneis após reunião com novo secretariado

Ibaneis deixou claro que quer unir todos os pontos do governo, e disse que pretende fazer uma reunião com os administradores regionais amanhã

Na manhã desta terça-feira (3), o governador reeleito Ibaneis Rocha (MDB) realizou reunião com o novo secretariado no Salão Nobre do Palácio do Buriti, fechada para imprensa, mas depois compareceu ao Salão Branco para detalhar o encontro.

“Esse é um momento de integração. O governo precisa ser transversal, tem que conversar. Juntei os secretários de forma que cada um se ajude durante todo o governo, para que não haja dificuldades”, disse o governador.

Ibaneis deixou claro que quer unir todos os pontos do governo, e disse que pretende fazer uma reunião com os administradores regionais nesta quarta-feira (4). “Também vamos fazer um momento de integração com a Câmara Legislativa, deputados federais e senadores. Brasília precisa do apoio de todos. O DF espera isso dos políticos que foram eleitos”, completou.

Principais metas

Nesse primeiro momento do governo, Ibaneis disse que o foco é na saúde. Para isso, está prevista a nomeação de servidores para diferentes áreas já na próxima semana. Além disso, a construção de três hospitais já está no plano de governo.

O governador também lembrou da necessidade de união das áreas sociais do DF e falou sobre a ampliação do programa Cartão Creche, implantado em 2021 como parte do Programa de Benefício Educacional-Social (PBES). “Vamos reformar e construir mais escolas para atender nossas crianças e adolescentes”, revelou o político.

Para completar, Ibaneis disse que as obras no DF seguirão, sempre em busca de melhorar a mobilidade, que é uma grande reclamação da população: “Vamos fazer parcerias público-privadas na rodoviária, por exemplo, e também faremos mudanças nos estacionamentos do Plano Piloto, para conseguir organizá-los e, assim, receber recursos que ajudarão na Secretaria de Transporte”.