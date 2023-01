Emissão de parcelas do IPVA de 2023 são disponibilizadas

O portal da Secretaria de Economia do Distrito Federal já disponibilizou a emissão do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2023. Ganha 10% de desconto o motorista que paga o imposto até a data do vencimento da cota única, mas o veículo não pode ter dívida pendente. O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN-DF) é responsável pela emissão do Seguro DPVAT, licenciamento ou multas do veículo.

Confira o calendário de vencimento do IPVA no DF: Placas terminadas em 1 ou 2:

1ª parcela ou parcela única: 13/2/2023

2ª parcela: 13/3/2023

3ª parcela: 10/4/2023

4ª parcela: 8/5/2023

5ª parcela: 12/6/2023

6ª parcela: 10/7/2023 Placas terminadas em 3 ou 4:

1ª parcela ou parcela única: 14/2/2023

2ª parcela: 14/3/2023

3ª parcela: 11/4/2023

4ª parcela: 9/5/2023

5ª parcela: 13/6/2023

6ª parcela: 11/7/2023 Placas terminadas em 5 ou 6:

1ª parcela ou parcela única: 14/2/2023

2ª parcela: 14/3/2023

3ª parcela: 11/4/2023

4ª parcela: 9/5/2023

5ª parcela: 13/6/2023

6ª parcela: 11/7/2023 Placas terminadas em 7 ou 8:

1ª parcela ou parcela única: 16/2/2023

2ª parcela: 16/3/2023

3ª parcela: 13/4/2023

4ª parcela: 11/5/2023

5ª parcela: 15/6/2023

6ª parcela: 13/7/2023 Placas terminadas em 9 ou 0:

1ª parcela ou parcela única: 17/2/2023

2ª parcela: 17/3/2023

3ª parcela: 14/4/2023

4ª parcela: 12/5/2023

5ª parcela: 16/6/2023

6ª parcela: 14/7/2023