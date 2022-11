Está valendo! Agenda Brasília desta semana traz eventos relacionados à Copa do Mundo

Carnaval na Copa começa neste fim de semana. Ainda tem gravação de DVD, shows por todo o DF e muito mais

Como diria o irreverente narrador brasileiro Silvio Luiz: está valendo! A Copa do Mundo começa neste domingo (20) e, com ela, surgem os eventos relacionados ao mundial para fazer a festa do povo brasiliense. Neste fim de semana, Brasília recebe o Carnaval na Copa e o BudX Base BSB, por exemplo, que prometem atrações até a final — e vamos torcer para que a Seleção Brasileira esteja na disputa!

Além dos eventos com temática boleira, tem gravação de DVD da cantora Lauana Prado; o musical Queen Experience in Concert; o retorno da roda de samba Goiabada Cascão; João Neto e Frederico; Junior Groovador; e muito mais.

Ah.. antes de você conferir os detalhes dos eventos deste fim de semana, um recado: na semana que vem, a Agenda Brasília será publicada na quinta (24), data da estreia do Brasil na Copa, trazendo os principais eventos para curtir o pontapé inicial da seleção!

Agora sim, confira a Agenda Brasília desta semana:

Carnaval na Copa e outras atrações no Café de La Musique Brazilian Paradise

A temporada de verão do Cafe de La Musique Brazilian Paradise vai começar neste fim de semana. Nesta sexta-feira (18), a festa é comandada pelos DJs Paulo Velloso e Thiago Mansur, do Jetlag; o DJ francês Saint Lanvin; e o DJ brasileiro Marllon. Já no sábado (19), tem sertanejo com as duplas Edson & Hudson e PH & Michel, além do DJ Pedro Volt. Os ingressos para os shows estão à venda pelo site ou app Sympla, e custam a partir de R$ 60.

No domingo (20), começa o Carnaval na Copa! A banda Parangolé dá o pontapé inicial. Os ingressos estão a R$ 60, também vendido no Sympla.

E na terça-feira (22), a cantora sertaneja Lauana Prado grava DVD na casa, com participações de Guilherme & Benuto, Xand Avião, Sorriso Maroto e mais participações surpresa. Os ingressos para a gravação estão a partir de R$ 70.

Para as próximas semanas, estão previstos shows de Timbalada e Dorgival Dantas, entre outros artistas.

Serviço

Cafe de La Musique – Temporada Brazilian Paradise

Onde: Setor de Clubes Sul, Tr. 1, ao lado do Pier 21

Ingressos no Sympla

Saulo + Filhos da Bahia no Bothanic

Enquanto uns festivais estão começando, outros já estão em andamento. O Bothanic, por exemplo, casa de shows inaugurada em novembro, no Setor de Clubes Sul, recebe o cantor Saulo e a banda Filhos da Bahia neste sábado (19). Filhos da Bahia é um conjunto composto por filhos dos artistas Saulo, Carlinhos Brown, Tonho Matéria e Reinaldo (TerraSamba). A festa rola a partir de 16h, e os ingressos estão a partir de R$ 110.

Saulo e Filhos da Bahia

Local: Bothanic – St. de Clubes Sul, conjunto 17, ao lado do restaurante Rubaiyat

Data: sábado, 19 de novembro

Horário: a partir das 16h

Ingressos pelo site Ingresse

Queen Experience

O musical Queen Experience In Concert, que já rodou mais de 100 cidades brasileiras, está de volta a Brasília neste sábado (19), no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Na primeira vez no DF, em julho, o espetáculo ocupou as cadeiras do auditório master do Centro. Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos pelo site ou app Furando a Fila a partir de R$ 65.

Queen Experience In Concert – Brasília

Onde: Centro de Convenções Ulysses Guimarães (Eixo Monumental, Brasília-DF)

Quando: sábado, 19 de novembro, a partir das 20h30

Ingressos: a partir de R$ 65 no Furando a Fila

Classificação indicativa: não recomendado para menores de 14 anos

Informações: (61) 9 9829-5232

João Neto e Frederico na Worlld

A dupla João Neto e Frederico é a atração principal da festa Esquenta da Copa na Worlld Brasília! Nego Rainner também se apresenta. É na sexta-feira (18), a partir das 21h. Os ingressos custam a partir de R$ 40.

Esquenta da Copa – João Neto e Frederico

Local: Worlld Brasília, SIA Trecho 3

Data: sexta-feira, 18 de novembro

Horário: a partir das 21h

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Classificação indicativa: 18 anos

BEBA com Digão e Jr Groovador

A BEBA!, maior feira de cervejas artesanais do DF, terá nova edição no sábado (19) e no domingo (20), no estacionamento externo do Boulevard Shopping. Desta vez, o festival vai homenagear o cantor Digão, vocalista da banda brasiliense Raimundos, que se apresenta a partir das 16h de domingo. Para somar à festa, Junior Groovador fará um som ao lado do cantor. A entrada é gratuita.

BEBA!

19 e 20 de novembro, a partir das 10h

Digão e Junior Groovador se apresentam no domingo (20), às 16h

Estacionamento externo do Boulevard Shopping

Entrada gratuita

Classificação indicativa: livre

A volta do Goiabada Cascão

O Goiabada Cascão tá de volta! A tradicional roda de samba que era realizada no antigo Serpentina Zero Grau, no SIG, e ocupava o estacionamento do local, vai retornar neste sábado (19), a partir das 21h, no Villa Paladino (que é no mesmo lugar do antigo Serpentina).Kris Maciel, Teresa Lopes e Augusto Berto (Samba Urgente) participam da festa. A entrada até 22h é gratuita; até meia-noite, o ingresso vai custar R$ 15, e até às 3h, R$ 20.

Goiabada Cascão

Local: Villa Paladino (antigo Serpentina Zero Grau) – SIG, quadra 3, bloco C, lote 8

Data: sábado, 19 de novembro

Horário: a partir das 21h

Mais informações: (61) 98325-7238

Major RD e Hyperanhas no Blend Festival

A segunda edição do Blend Festival ocorre neste sábado (19), no Minas Brasília Tênis Clube. As atrações principais são o rapper carioca Major RD e o duo Hyperanhas, também do Rio. Os ingressos custam a partir de R$ 60 no Furando a Fila

Blend Festival

Atrações: Major RD, Hyperanhas, Guga Divulga

Local: Minas Brasília Tênis Clube, Setor de Clubes, Brasília- DF

Data: sábado, 19 de novembro

Horário: a partir das 20h

Ingressos a partir de R$ 60 no Furando a Fila

Salvador da Rima no Avara Kerraba

O rapper paulistano Salvador da Rima estará presente na festa Avara Kerraba, no Rancho Uirapuru, no Gama, neste sábado (19). Os DJs Schneider, Henrique Gomes e Gui Detona, além da cia. de dança Medley Show, também se apresentarão. Os ingressos custam a partir de R$ 25 no Furando a Fila

Avara Kerraba

Atrações: Salvador da Rima, Schneider, Henrique Gomes, Gui Detona e Medley Show

Local: Rancho Uirapuru, Gama-DF

Data: sábado, 19 de novembro

Horário: a partir das 21h

Ingressos a partir de R$ 25 no Furando a Fila

Festival MVUKA

O Festival MVUKA, já tradicional pelo Conic desde 2018, terá nova edição neste sábado (19), a partir das 22h na Birosca e Chicão. Após um longo período de pandemia, o retorno em grande estilo vai ocupar o bar com 14 DJs divididos em duas pistas. Kashuu, Odara Kadiegi, Klap e Savana são alguns dos nomes que animarão a festa.

Festival MVUKA

Data: 19 de novembro (sábado)

Horário: a partir das 22h

Local: Birosca e Chicão do Conic

Entrada: Cortesias válidas até meia-noite a serem retiradas no Shotgun

Convites a partir de 20 reais para entrar em qualquer horário

Confira programação completa

Classificação indicativa: 18 anos

Idowu e Fela in Motion

Celebrando a ancestralidade no mês da Consciência Negra, chega em Brasília ‘Idowu e Fela in Motion’, a segunda edição do tributo a Fela Kuti, criador do Afrobeat, fazendo a conexão Brasil-África. A festa ocorre nesta sexta-feira (16), no Outro Calaf.

Idowu e Fela in Motion – 2ª edição do tributo a Fela Kuti

Data: sexta-feira, 18 de novembro

Horário: a partir das 22h

Local: Outro Calaf – Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bl Q – Brasília-DF

Ingressos a partir de R$ 45 no Sympla

Nós Ato III no Teatro Mapati

O Teatro Mapati apresenta, de 17 a 20 de novembro, o espetáculo “Nós – Ato III”, do grupo Teatro Coletivo. A peça mostra três personagens que passam um dia juntos e dividem histórias e conflitos que atravessam o tempo, o espaço e até mesmo a realidade. O espetáculo tem sessões sempre às 20 horas e os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro por R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

Nós – Ato III

De 17 a 20 de novembro, com sessões sempre às 20h

No Teatro Mapati (707 Norte, Bloco K, Casa 13 – Asa Norte)

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) somente na bilheteria do teatro

Classificação etária: 16 anos