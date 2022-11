Eventos de Natal movimentam o fim de semana

Shoppings da capital oferecem teatro, dança, histórias, decoração e ofertas, além da presença do tradicional Papai Noel

Os eventos natalinos já tomam conta dos centros comerciais do Distrito Federal! Neste fim de semana, diversos shoppings da capital oferecem teatro, dança, histórias, decoração e ofertas, além da presença do tradicional Papai Noel.

Leia também Papai Noel chega aos shoppings da capital

Diversão em Conjunto

O Conjunto Nacional realiza mais um Diversão em Conjunto neste fm de semana. No próximo sábado (19), o projeto traz o conto Joaninha e a Estrela de Natal. Já no domingo (20), o cantor e instrumentista Mateus Ferrari apresenta o Cantação de Natal, atração em que o artista traz contos natalinos cantados. As atividades acontecem no Espaço Sustentável, localizado na Praça de Alimentação Norte, no 2º piso do shopping, com acesso gratuito, sempre às 15h. Para garantir lugar no espaço, basta resgatar o convite no aplicativo do shopping, na aba ‘Eventos’.

O final da tarde do sábado será de música com a Broadway Show que apresenta, às 17h, o Especial de Natal, musical com repertório tradicional das festas natalinas, com muita magia, luz, dança. Será na Praça Central, piso Térreo, onde fica o Papai Noel, suas ajudantes, e a grande árvore de Natal. O espetáculo foi criado a partir de canções tradicionais dessa época, que marcaram e marcam as vidas das pessoas, contando com arranjos vocais e instrumentos contemporâneos que dão um charme todo especial ao número. O show performático com figurinos especiais para tornar essa época ainda mais inesquecível.

Serviço

Diversão em Conjunto Natalino

Conjunto Nacional – SDN, CNB, Conjunto A, L408 | Asa Norte, Brasília-DF

Mais informações em www.conjuntonacional.com.br

Broadway Show. Foto: Divulgação

Jardim do Noel

O Brasília Shopping celebra o Natal 2022 com a temática Jardim do Noel. Evocando a esperança, a saúde e a vitalidade, o shopping traz a cor verde e a natureza como cerne da sua decoração. A protagonista é a árvore de natal de 11 metros, feita de plantas naturais. Há ainda uma casa de árvore com escorregador. Além da fachada iluminada, a decoração da área externa também conta com 200 mil lâmpadas verdes.

As visitas ao Papai Noel começaram no último dia 6 de dezembro e vão até o dia 24, de domingo a sexta-feira, das 12h às 20h. Aos sábados, os atendimentos ocorrem das 10h às 22h. Na véspera de Natal, os visitantes serão recebidos das 10h às 16h.

O Brasília Shopping presenteará os clientes com um panettone de frutas da Ofner, 500g, em compras acima de R$ 400 feitas em lojas participantes da promoção. Para adquirir, é necessário acessar o site, entrar no banner da promoção para se cadastrar e enviar fotos das notas fiscais. A retirada é feita na loja da promoção, localizada no 1º piso, enquanto durar o estoque. O limite é de um item por CPF.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além do brinde, será sorteado um carro KIA Stonic Híbrido. A cada R$ 300 em notas fiscais de compras feitas em lojas participantes, o cliente tem direito a um número da sorte para concorrer ao prêmio. O procedimento para concorrer pode ser feito também no site do centro de compras ou na loja da campanha.

As promoções ocorrem de 23 de novembro a 27 de dezembro. O sorteio do prêmio será realizado em 28 de dezembro, por meio da Loteria Federal, e o resultado será divulgado nas redes sociais.

Foto: Divulgação

Bosque de Natal do Quebra-Nozes

O Pontão se inspirou em um dos mais famosos contos natalinos para a sua decoração à temporada de festas de fim de ano. O “Bosque de Natal dos Quebra-Nozes” será apresentado oficialmente hoje (18), com a chegada do Papai Noel. A presença do Bom Velhinho dará início, também, à programação festiva com artistas circenses e personagens lúdicos, sempre das 18h às 21h; a abertura da loja de doces temática; e a deflagração da ação social promovida pelo complexo neste Natal de 2022.

Ao entregar um brinquedo novo ou em ótimo estado, o doador receberá no ato da troca um enfeite especial temático “Quebra-Nozes”. Os itens coletados farão a alegria do Natal de crianças em situação de vulnerabilidade assistidas pelo Instituto Doando Vida, que atua junto a Chácara Santa Luzia, na Estrutural, e de instituições sugeridas por internautas através das mídias sociais do Pontão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tema deste ano, o “Bosque de Natal dos Quebra-Nozes” é repleto de luzinhas que se estendem por toda a orla e iluminam, também, o pórtico de entrada do complexo. O espaço, que permanece até 6 de janeiro de 2023, apresenta árvores em formato de pinheiro de alturas variadas, soldados de 1m80 e com três metros, além de inúmeros quebra-nozes de diversos tamanhos. Os visitantes são conduzidos até a entrada do bosque por postes com floreiras, com 3m70 de altura. Eles decoram o ambiente composto por enormes caixas de presentes.

Serviço

“Bosque de Natal dos Quebra-Nozes”

Data: de 18/11/2022 a 06/01/2023

Hora: de domingo a quinta-feira, das 7h à meia noite. Sextas e sábados, das 7h à 1h.

Local: Pontão – SHIS QL 10, Lote 1/30 – Lago Sul

Valor da entrada: acesso gratuito para a visitação

Faixa indicativa: livre

Foto: Divulgação