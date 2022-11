Dia da Consciência Negra ganha programação especial no fim de semana

Durante o mês de novembro, em comemoração a seu aniversário de dez anos, o Curta! está com sinal aberto para quem não é assinante

Da noite de 19 de novembro e durante todo o dia 20, o Curta! apresenta a Maratona Consciência Negra, que reúne 20 atrações que exploram as questões raciais sob diversas perspectivas. São mais de 24h de programação ininterrupta e totalmente dedicada ao tema. Já o Curta!On – Clube de Documentários, streaming do Curta! na ClaroTV+ e em CurtaOn.com.br, disponibiliza 30 produções entre episódios de séries e longas-metragens também sobre esse tema.

O Curta! destaca, sobretudo, documentários que mostram a vida e a obra de grandes escritoras e pensadoras negras, como o episódio de “Incertezas Críticas”, com Djamila Ribeiro – que abre a Maratona, no dia 19, às 21h30; “Maya Angelou – Ainda Me Levanto”, exibido na sequência, às 22h; o episódio com Conceição Evaristo na série “O Lobo do Lobo e a Literatura Latino-Americana”, no dia 20, às 15h; “Libertem Angela Davis”, em seguida, às 16h30. Ainda dia 20, “Carolina Maria de Jesus”, às 20h40, e a reexibição do documentário que acaba de estrear, o filme “Toni Morrison – Os Fantasmas da América”, às 23h. Todas essas produções estarão também no Curta!On – Clube de Documentários.

Durante o mês de novembro, em comemoração a seu aniversário de dez anos, o Curta! está com sinal aberto para quem não é assinante através do site https://canalcurta.tv.br/viainternet/ Para assistir à programação, basta se cadastrar. Já o Curta!On – – Clube de Documentári disponibiliza gratuidade por 7 dias para quem se inscrever na plataforma.