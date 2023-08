Trio que furtou de R$ 780 mil em combustível da Petrobras é condenado

A ação ainda poderia ter causado uma explosão às margens da DF-180, já que houve a compressão dos gases, que são altamente inflamáveis

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) condenou, nessa terça-feira (29), três homens que extraíram, furtaram e revenderam combustível de um duto de transporte subterrâneo da Transpetro.

Segundo o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), o grupo agia desde o ano passado, quando eles alugaram um galpão às margens da DF-180, em Ceilândia. No local, eles cavaram um duto e abriram um buraco no elemento de condução do combustível, soldaram uma válvula no cano, conectando uma mangueira de alta pressão e, a partir dali, realizaram os furtos.

Ainda de acordo com o MPDFT, o prejuízo causado à Petrobras pelo trio foi de aproximadamente R$ 780 mil, além do prejuízo do abastecimento de combustível na região do Aeroporto de Brasília. A ação ainda poderia ter causado uma explosão às margens da DF-180 próxima a Ceilândia, já que houve a compressão dos gases, que são altamente inflamáveis.

Os réus foram condenados por associação criminosa e furto qualificado. José Cláudio de Sousa recebeu pena de 12 anos, 7 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 52 dias-multa; Enézio Sandro Rodrigues dos Santos, de 12 anos, 2 meses e 21 dias de reclusão e pagamento de 51 dias-multa; e Luciano Félix Pereira, de 9 anos, 1 mês e 18 dias de reclusão e pagamento de 39 dias-multa. A Promotoria recorreu da sentença para que seja fixada reparação de danos para a empresa vítima.