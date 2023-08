Candidatos a programas habitacionais devem exibir documentos

Após enviar os documentos, é necessário aguardar a análise. Quem não atender à convocação passará para condição de “convocado não habilitado”, não podendo participar dos projetos habitacionais. É importante também manter as informações pessoais atualizadas.

Com o propósito de dar mais celeridade à demanda dos empreendimentos em andamento, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab) chama 4.210 candidatos a enviarem a documentação necessária para se tornarem habilitados nos programas de habitação.

Com o envio da documentação para habilitação, a Codhab consegue verificar e validar os cadastros. A relação dos documentos necessários está disponível neste link.

Atualmente, a companhia tem oferta de moradias em diversas regiões do DF, como Itapoã, Sol Nascente/Pôr do Sol, Samambaia, Recanto das Emas, São Sebastião, entre outras. Além disso, a Codhab planeja lançar dois empreendimentos até o final do ano: QNR 6, em Ceilândia, e o denominado 100 Ímpares, em Samambaia.

*Com informações da Codhab

Agência Brasília