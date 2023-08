GDF cria grupo de segurança para 7 de Setembro

Além do GDF, Celina explicou ao JBr que o grupo também contará com a participação de representantes do Governo Federal

O Governo do Distrito Federal (GDF) criou um Gabinete de Mobilização Institucional para elaborar um plano de segurança para o Dia da Independência, celebrado na próxima quinta-feira (07).

Além do GDF, a governadora em exercício Celina Leão (PP) explicou ao JBr que o grupo também contará com a participação de representantes do Governo Federal. “Nós convidamos o Governo Federal para se juntar a nós e devemos compartilhar informações sobre a segurança do evento”, afirmou.

Mais cedo, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, enviou ao GDF um alerta sobre convocações para possíveis manifestações na data. Além do documento, o chefe da pasta ainda enviou vídeos com supostos atos articulados e previstos para ocorrer no dia 7 de setembro.

O Governo Federal será representado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Polícia Federal (PF) e a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN). “Todas as forças de segurança do GDF e do Governo Federal irão atuar no feriado”, finalizou.

O desfile

Com a aproximação da data, a estrutura para o tradicional desfile militar na Esplanada dos Ministérios entrou em sua fase final. O evento está previsto para iniciar às 9h e contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A expectativa é que 30 mil pessoas assistam à celebração.

O desfile, que terá como slogan “Democracia, soberania e união”, está sendo organizado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom). Segundo a pasta, diversas ações estão sendo tomadas para garantir um desfile seguro, enxuto, dinâmico e atrativo.

O desfile está programado para durar aproximadamente duas horas, com a execução do Hino Nacional, passagem das tropas das Forças Armadas (Marinha, Exército e Forças Aéreas), apresentação de escolas, como a do Governo do Distrito Federal (GDF), profissionais do Corpo de Bombeiros, além de bandas e participações especiais de várias instituições.

A circulação de veículos na área da Esplanada dos Ministérios será restrita a partir do dia 6 de setembro, na altura da Catedral de Brasília até a Praça dos Três Poderes. Todos os acessos contarão com revista de segurança. O Congresso Nacional, os ministérios da Justiça e Segurança Pública e de Relações Exteriores, bem como o Supremo Tribunal Federal (STF), serão protegidos com gradis e policiamento.

As operações de fiscalização de trânsito serão realizadas no dia anterior (6), visando a garantia da tranquilidade, tanto para os órgãos, quanto para pedestres em geral.