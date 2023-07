Trio é preso por parcelamento irregular de terra em Vicente Pires

Além das prisões, foram realizadas as derrubadas de três construções irregulares e apreensão de materiais de construção

Três pessoas foram presas, nesta quinta-feira (06), acusadas de parcelamento irregular de solo na Colônia Agrícola Samambaia, em Vicente Pires, furto de água e energia elétrica e crime ambiental.

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), além das prisões, foram realizadas as derrubadas de três construções irregulares, apreensão de materiais de construção e uma betoneira.

A Operação Van Gogh, da Delegacia de Combate à Ocupação Irregular do Solo e aos Crimes contra a Ordem Urbanística e o Meio Ambiente (DEMA), teve o apoio também da Divisão de Operações Especiais (DOE), do DF Legal, Caesb e Polícia Militar do DF (PMDF).

Após os procedimentos legais, dois homens foram levados para o cárcere da PCDF e o terceiro foi solto após pagamento de fiança.