Idosa morre após ser atropelada por moto em São Sebastião

Uma idosa faleceu após ser atropelada por uma moto, na tarde desta quinta-feira (06), na avenida principal de São Sebastião.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar no local, a equipe encontrou a mulher, identificada apenas como F.B.S.L, de 74 anos, já sem vida e com diversas fraturas.

O motociclista, identificado apenas como L.A.C.E., de 28 anos, apresentava Traumatismo Cranioencefálico (TCE) e corte na face. Ele foi transportado para o Hospital de Base (IHBB).

A corporação não tem informações sobre a dinâmica do acidente. A Polícia Civil do DF (PCDF) foi acionada.