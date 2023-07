Ônibus serão reforçados para a 24ª Parada do Orgulho LGBTQIA+

No próximo domingo (9), a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) reforçará a circulação dos ônibus do Sistema de Transporte Público Coletivo

No próximo domingo (9), a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) reforçará a circulação dos ônibus do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC) que passam ou têm como destino a Rodoviária do Plano Piloto. O objetivo é atender ao público que vai participar da 24ª Parada do Orgulho LGBTQIA+.

As viagens extras dos coletivos serão realizadas conforme a demanda, principalmente ao término do evento, previsto para as 22h. Já as tabelas horárias adotadas pelos ônibus serão as de domingo.

A concentração dos participantes ocorre na Avenida José Sarney, com deslocamento até a Torre de TV e encerramento no Museu da República.

Com informações da Agência Brasília