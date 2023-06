Trio é detido com 3kg de Skank no Gama

A equipe da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recebeu informações sobre o armazenamento da droga na Quadra 08. Durante a abordagem, três homens foram detidos

Nesta quinta-feira (1), policiais militares do Grupo Tático Operacional do 9º Batalhão (Gtop 29) realizaram uma operação bem-sucedida no Setor Sul do Gama, resultando na apreensão de 3 kg de skank. A equipe da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recebeu informações sobre o armazenamento da droga na Quadra 08. Durante a abordagem, três homens foram detidos.

Os suspeitos já estavam sendo monitorados pela equipe do Gtop 29 e foram abordados no conjunto Q. Ao realizar uma busca na residência do trio, os policiais encontraram 3 kg de skank, 300g de cocaína, uma máquina de cartão de crédito, quatro celulares e diversos equipamentos utilizados para a venda da droga.

Todos os envolvidos foram encaminhados à 20ª DP, onde foram autuados por tráfico de substância entorpecente.