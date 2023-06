Cinco pessoas são presas por tráfico de drogas e porte ilegal de arma em Samambaia

A operação foi realizada pela ROTAM, equipe da Polícia Militar, em colaboração com os policiais da Coordenação de Repressão às Drogas (CORD) da Polícia Civil do Distrito Federal

Na tarde de quinta-feira (1), quatro homens e uma mulher foram detidos pela prática de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e munições, utilização de veículo clonado e porte de documento falso.

Os suspeitos foram encontrados em dois apartamentos situados no conjunto A da QS 425, em Samambaia. Durante a busca nos apartamentos, as autoridades apreenderam uma pistola calibre 9 mm, seis carregadores e 90 munições do mesmo calibre, além de 25 munições de fuzil 7.62.

Também foram encontrados diversos acessórios de arma de fogo, aproximadamente 5 kg de maconha, 5 kg de cocaína, diversas porções de crack, duas prensas hidráulicas, insumos relacionados ao tráfico, um veículo com registro de roubo, dois documentos falsos e três balanças de precisão.

Os indivíduos detidos foram encaminhados à CORD, onde foi constatado que um dos envolvidos estava foragido da Justiça.