Três vítimas do acidente na Rodoviária recebem alta do Hospital de Base

Informações preliminares apontam que o motorista do carro de passeio passou mal e chegou a convulsionar antes do acidente

Uma colisão entre um carro de passeio e uma parada de ônibus na região central de Brasília deixou cinco vítimas, sendo quatro feridos e um óbito confirmado. E após horas no Hospital de Base, para onde foram levados, três dos feridos receberam alta.

A bebê de cinco meses que estava no colo da mãe no momento em que um veículo de passeio atingiu uma parada de ônibus na Rodoviária recebeu alta. Segundo boletim do CBMDF, a criança apresentou ‘rigidez no abdômen devido ao trauma’, mas não apresentava risco de vida.

Já a mãe precisou ser removida das ferragens após ficar prensada entre o carro e a parada de ônibus e, apesar de conciente no momento do atendimento dos bombeiros, segue em estado grave e passa por cirurgia.

Outros dois homens foram atingidos e, apesar de ferimentos pelo corpo, também já tiveram alta do Hospital de Base.

Informações preliminares apontam que o motorista passou mal e chegou a convulsionar antes do acidente. Ele e a mulher, que também estava no carro, foram levados ao hospital para atendimento e passam bem.

Óbito confirmado

Uma mulher de 54 anos, identificada como Gisele Boaventura Silva, foi arremessada para a plataforma inferior da Rodoviária após a colisão do carro com o ponto de ônibus e morreu na hora.