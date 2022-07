Passageira morre após ser arremessada de parte superior da Rodoviária

Nesta quarta, uma passageira veio a óbito após ser atropelada por um veículo de passeio que atingiu um ponto de ônibus, na Rodoviária

Camila Bairros e Mariana Haun

[email protected]

Na manhã desta quarta-feira, 06, uma passageira veio a óbito após ser atropelada por um veículo de passeio, um Chevrolet/Kadett, que atingiu um ponto de ônibus, na Rodoviária do Plano Piloto, no Distrito Federal.

Com o impacto da batida, a vítima foi arremessada da plataforma superior para o nível inferior, na pista do Eixo Monumental.

Segundo o subtenente Sidemar, sete pessoas se envolveram no acidente.

No carro estava o motorista e sua mulher, ambos foram levados ao Hospital de Base consciente, porém o homem estava um pouco desorientado. A mulher relatou que seu marido chegou a convulsionar e ela tentou assumir o controle do volante do banco da carona.

Outros quatro passageiros, que estavam na parada, foram atropelados sendo socorridos pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) na cena.

Uma das vítimas ficou prensada entre a parada de ônibus e o veículo, e se encontra em estado grave.

Foto: Reprodução

Os outros três passageiros, sendo um delas uma criança que estava no colo, tiveram ferimentos e sangravam no rosto. Todos as três vítimas foram transportados conscientes para o Hospital de Base.

O automóvel ficou destruído.

Vídeo: Reprodução

A pista do Eixo Monumental, sentido via Praça dos Três Poderes, foi interditada para que a perícia seja feita.

Uma testemunha, que estava no local na hora, relatou que ao olhar para trás, se deparou com um monte de vidro caindo, e acreditou que não iria escapar do acidente. Ela conta ainda que no momento não tinha muitas pessoas na parada, mesmo sendo um horário de pico.

