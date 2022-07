Mais viagens na linha que atende estudantes da Universidade de Brasília

Serão oferecidas 195 viagens de ônibus por dia para o Campus Darcy Ribeiro, 32% a mais do que as atuais 147 partidas diárias

Desde que as aulas presenciais foram retomadas, ir para a UnB de transporte público se tornou uma difícil missão. Por tentar reverter a situação, a linha 0.110, que liga a Rodoviária do Plano Piloto ao Campus Darcy Ribeiro, será ampliada, e os estudantes terão mais 48 opções de horários, totalizando 195 viagens por dia, 32% a mais do que as atuais 147 partidas diárias.

A quantidade de viagens foi definida com base em pesquisa e monitoramento da linha 0.110, feitos pelos técnicos da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob). As intervenções se darão principalmente nos horários de entrada e saída das aulas, com viagens em intervalos de quatro minutos nos picos da manhã e do meio-dia, e de cinco minutos nos picos da tarde e da noite.

“Com o acréscimo de mais de um terço na quantidade de viagens diárias, a oferta de transporte coletivo estará ajustada à demanda da Universidade de Brasília”, avalia o subsecretário de Operações da Semob, Márcio Antônio de Jesus.

Os novos horários da linha 0.110 estarão disponíveis no site dfnoponto.semob.df.gov.br, a partir de quinta-feira (7).

Com informações da Agência Brasília