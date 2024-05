Ibaneis participa da inauguração do novo escritório de negócios do BRB

Nesta segunda-feira (27), o governador Ibaneis Rocha (MDB) participou da inauguração do novo escritório de negócios do Banco de Brasília (BRB) na sede da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF), na 712/912 Norte. O endereço foi escolhido estrategicamente para atender comerciantes, empresários e sindicatos. “Este escritório representa a união do setor produtivo e do Governo do Distrito Federal. Sempre tratei o banco com muito respeito e como uma empresa privada, assim como eu trato o governo”, observou o chefe do Executivo.

Ibaneis Rocha destacou o papel do empresariado no desenvolvimento do DF. “Todo o setor produtivo tem uma abertura muito grande dentro do Governo do Distrito Federal, porque é aquela máxima que sempre falo: ‘quem gera emprego é empresário’. E é exatamente por entender que o empresário é uma mola importante para o desenvolvimento de uma cidade, que eu e todos os secretários e presidentes de empresa do Distrito Federal tratamos com todo o respeito o empresariado da nossa cidade”, salientou.

O presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, explicou que o escritório é direcionado ao atendimento dos sindicatos e das empresas vinculadas à Fecomércio. “Teremos gerentes especializados e atendimento à pessoa jurídica, condições negociais também diferenciadas em função dos acordos que a gente tem de oferta de condições especiais com os sindicatos”, revelou. As condições especiais incluem cartão empresarial, investimentos, capital de giro, fundos com resgate automático, maquininhas BRB Pay e seguros.

Paulo Henrique Costa comentou que o banco está comprometido em fomentar o desenvolvimento local. “A gente já tinha uma participação relevante no atendimento aos servidores públicos e há cinco anos começamos esse trabalho mais direcionado ao atendimento de pessoa jurídica. O BRB tornou-se líder do imobiliário, líder do rural e hoje nós assumimos um compromisso junto com a Fecomércio de sermos líderes em todos os atendimentos da atividade produtiva. Esse é o papel de um banco público, gerar emprego, renda e desenvolvimento no Distrito Federal”, completou.

A nova sede da Fecomércio abriga também as instalações do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-DF) e, em breve, também será a casa do Serviço Social do Comércio (Sesc-DF). As folhas de pagamentos das duas instituições são operadas pelo BRB.

“É uma estrutura criada para atender os empresários de diferentes setores. Nós temos 27 setores aqui filiados à Fecomércio-DF. Poderemos não só atender aos mais de 220 mil empresários que temos na base, mas também os nossos colaboradores que recebem os salários pelo BRB”, comentou o presidente da Fecomércio-DF, José Aparecido Costa. “Esperamos que essa agência possa ser um sucesso, que o BRB traga capital de giro, boas negociações e boas taxas para o nosso setor de comércio de bem-serviço e turismo, e que nós possamos impulsionar essas economias, gerar emprego e gerar renda para o Distrito Federal.”

*Com informações da Agência Brasília.