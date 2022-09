Covid: 4ª dose para maiores de 30 anos é incerta

O governador Ibaneis falou sobre a chegada das vacinas na próxima semana, mas a recomendação do MS é de não aplicar doses adicionais

Elisa Costa

[email protected]

Nesta sexta-feira (23), o candidato à reeleição e governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), comentou sobre a chegada de lotes da quarta dose da vacina contra a covid-19 para o público acima de 30 anos. Contudo, pouco tempo depois, a Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) emitiu uma nota à imprensa onde diz seguir as orientações do Ministério da Saúde para “não aplicar doses de reforço adicionais em pessoas com menos de 40 anos”.

Ibaneis comentou ter recebido informações da Secretaria de Saúde e que a vacinação teria início na próxima semana, porém, as declarações do governador foram refutadas pela sua assessoria. O anúncio havia sido feito após uma visita do chefe do Executivo às regiões administrativas de Ceilândia, onde passou pela Feira do Produtor, e de Taguatinga, onde almoçou com apoiadores da candidata a deputada distrital, Telma Rufino.

Atualmente, a aplicação da quarta dose da vacina contra a covid é recomendada para pessoas de 35 anos ou mais, e o intuito do mandatário e da secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, é reduzir a faixa etária para 30 anos. Vale lembrar que a última redução aconteceu em 1º de julho deste ano.

Vacinação infantil

Ainda nessa sexta, a SES anunciou o retorno da vacinação do público de 3 e 4 anos de idade: “Na próxima semana, há previsão de envio de nova remessa de CoronaVac. Ao todo, serão 14.520 doses para retomada”. A vacinação infantil foi interrompida no dia 3 de agosto, quando o estoque acabou, mas quem ainda não levou o filho para tomar, poderá levar em breve. A retomada acontece porque o Instituto Butantan confirmou a entrega de 1 milhão de doses da CoronaVac ao Ministério da Saúde (MS).