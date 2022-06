Transporte será reforçado para Pentecostes

A expectativa é que a celebração, que ocorrerá no Taguaparque, em Taguatinga Norte, reúna cerca de 500 mil fiéis por dia

Durante o período de Pentecostes, que vai desta sexta-feira (03) até o domingo (05), o transporte público do Distrito Federal será reforçado para atender os fiéis que vão ao evento.

A expectativa é que a celebração, que ocorrerá no Taguaparque, em Taguatinga Norte, reúna cerca de 500 mil fiéis por dia. O reforço ocorrerá das 8h às 20h na sexta-feira e no sábado, e das 8h às 18h no domingo.

Foto: Semob

Para auxiliar no transporte dos usuários que participarão do evento será disponibilizada a Linha 351.7, operada pela empresa Marechal, que fará o percurso entre a Praça do Relógio e o Taguaparque. A linha circular terá a tarifa de R$ 2,70, com frequência conforme a demanda.

“A circulação dos ônibus obedecerá a programação definida pelos órgãos de trânsito, uma vez que haverá vias interditadas ou com sentido invertido, para dar maior fluidez ao trânsito na região”, explica o subsecretário de Operações da Semob, Márcio Antônio de Jesus.

As informações são da Agência Brasília