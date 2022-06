Casos de covid-19 tem aumento de 35%, diz Dasa

O Distrito Federal apresentou a maior taxa de positividade nos últimos sete dias, com um crescimento de 13 pontos percentuais

Na última semana de maio, o número de testes de covid-19 positivos aumentou cerca de 35,54%, um aumento de 6%, se comparado com a semana anterior, segundo levantamento da Dasa.

De acordo com a empresa, o aumento foi identificado em todas as mais de 900 unidades da rede analisadas no país.

O Distrito Federal apresentou a maior taxa de positividade nos últimos sete dias, com um crescimento de 13 pontos percentuais. De 18 a 24 de maio, a região apresentou 30,19% e, entre os dias 25 a 31 de maio, 43,20%.

Neste mesmo período, o Rio de Janeiro registrou um crescimento de 8 pontos percentuais na positividade, chegando a 35,4%. São Paulo registrou um aumento de 4 pontos percentuais e o Nordeste teve um aumento de 9 pontos percentuais.