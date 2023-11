Trânsito será alterado neste fim de semana por eventos esportivos

As equipes do Detran-DF vão interditar três faixas da via S1, próximas ao canteiro central, a partir do Museu da República

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) realizará, neste fim de semana, uma série de alterações no trânsito da capital devido a diversos eventos esportivos. Os brasilienses precisarão se atentar a locomoção no Eixo Monumental, na Ponte JK e no Parque da Cidade.

Eixo Monumental e Ponte JK

Devido ao evento esportivo BSB Half Marathon, no próximo domingo (5), a partir das 6h30, haverá alterações no trânsito da Esplanada dos Ministérios e na Ponte JK. O evento contará com percursos de caminhada e corrida. A saída dos participantes será a partir das 7h. A largada e a chegada ocorrerão na altura do Museu da República. A previsão é que as intervenções no trânsito ocorram até as 11h. As equipes do Detran-DF vão interditar três faixas da via S1, próximas ao canteiro central, a partir do Museu da República. Os veículos poderão seguir nas demais faixas até as proximidades do Supremo Tribunal Federal (STF), onde o fluxo será desviado para a via S2.

Na via N1, o bloqueio ocorrerá desde o quartel do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) até a altura da L2 Norte. Os acessos à N1, pela via Palácio Presidencial e pela L4 Norte, ficarão fechados. Na N1, a faixa mais à direita, a partir do Ministério da Justiça, será destinada à saída de veículos oriundos dos ministérios. As demais faixas serão utilizadas pelos participantes do evento. As equipes do Detran-DF também farão a interdição de duas faixas na via Palácio Presidencial até a altura do Palácio do Jaburu.

Na via JK e na Ponte JK o trânsito será compartilhado entre os participantes do evento e os veículos. Os atletas vão utilizar a faixa da esquerda, próxima ao canteiro central, já os veículos vão utilizar apenas a faixa da direita. A faixa central será considerada faixa de segurança. Na via JK, sentido Plano Piloto, o trânsito será desviado para a DF-025, na altura do viaduto. As equipes do Detran-DF vão fechar a alça da tesourinha da DF-025 que dá acesso à via JK.

Parque da Cidade

No sábado (4) e no domingo (5), no Parque da Cidade, será realizada a competição de ciclismo dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs). A partir da meia-noite de sexta (3), os estacionamentos nº 2 e nº 3 estarão fechados para a montagem da estrutura do evento. No sábado, a partir das 7h, o Detran-DF fará o bloqueio do trecho entre o estacionamento nº 4 e o Pavilhão de Exposições, a interdição ocorrerá até as 18h30. No domingo, a previsão é que a interdição ocorra das 7h às 15h. Durante o evento, o Detran-DF utilizará painéis eletrônicos de mensagens para orientar os motoristas. Além disso, equipes da fiscalização farão o controle do tráfego para garantir a segurança e fluidez no trânsito.

As informações são da Agência Brasília