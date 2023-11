Dias de provas do Enem terão policiamento reforçado

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) dará apoio à ECT no transporte de entrega e retorno das avaliações

Em um plano conjunto entre a segurança público do Distrito Federal e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), os dias da aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terão policiamento reforçado. As provas serão aplicadas neste domingo (05) e no próximo (12).

Uma série de reuniões entre representantes de órgãos federais e locais levou a elaboração do Protocolo de Operações Integradas (POI), que deve ocorrer antes, durante e após a aplicação dos exames.

A confecção do documento foi coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP). Participaram dos encontros as forças de segurança e demais órgãos locais e federais envolvidos na operação, como Samu, secretarias de Educação (SEE), Mobilidade (Semob), de Cidades (Secid) e DF Legal, CEB, Caesb, Neoenergia, Cebraspe, Brasília Ambiental, Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER), Polícia Federal (PF) e Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). A operação será monitorada por representantes das instituições, diretamente do Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob).

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) dará apoio à ECT no transporte de entrega e retorno das avaliações, saindo do Aeroporto Internacional de Brasília até os locais de prova. “Além da escolta das provas, que é uma atividade essencial para a realização do exame, haverá policiamento ostensivo feito por comandos especializados nas proximidades de todas as escolas, antes e após o horário de realização das provas”, pontua o coronel Wesley, comandante do Departamento Operacional da PMDF (DOP).

“Estamos nos reunindo com os representantes dos órgãos envolvidos há cerca de dois meses. Esse planejamento prévio e conjunto é essencial para garantir que a aplicação das provas ocorra de forma tranquila e, caso ocorra alguma situação inesperada, seja amenizada ou resolvida com mais celeridade”, explica o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar. “Nos dois dias de prova, teremos ainda representantes de todos os órgãos reunidos no Ciob, para monitorar a movimentação nos locais de prova, facilitando assim a resolução de situações em casos necessários.”

Trabalho contínuo

O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) prestará atendimento de urgência e emergência, quando demandado, em conjunto com o Samu. Em qualquer situação, o Grupamento de Aviação Operacional da corporação estará de prontidão. Todos os locais de prova terão apoio de brigadistas e de seguranças particulares.

As equipes de fiscalização do Detran farão controle de tráfego e fiscalização nos locais com mais de mil inscritos. Para isso, serão montadas equipes de patrulhamentos compostas sempre por mais de uma viatura. O Detran fará, ainda, ações para impedir o estacionamento irregular. “Reiteramos a importância de os candidatos estacionarem em locais permitidos e orientamos os candidatos para que, sempre que possível, utilizem o transporte coletivo ou de aplicativos ou táxi”, lembra o diretor de Policiamento e Fiscalização de Trânsito do Detran, Clever de Farias.

As informações são da Agência Brasília