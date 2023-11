Incêndio em barraco próximo ao Shopping Pátio Brasil

Não houve vítimas no incidente

Na manhã desta sexta-feira (3), uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) respondeu rapidamente a um incêndio em um barraco localizado na área verde da quadra 4 do Setor Hoteleiro Sul, Asa Sul, próximo ao Shopping Pátio Brasil, em Brasília.

Por volta das 08h58, três viaturas dos bombeiros chegaram ao local da ocorrência, onde se depararam com um barraco construído com estrutura de madeirite já totalmente consumido pelas chamas.

A equipe de socorro agiu prontamente, utilizando técnicas de combate direto e água das viaturas para extinguir o fogo de forma eficaz e rápida.