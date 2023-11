Cemitérios receberam 600 mil pessoas na semana de Finados

A Sejus instalou tendas nas quais os visitantes puderam ter acesso a informações sobre serviços cemiteriais e funerários

Durante o Dia de Finados, equipes da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus) efetuaram cerca de 300 atendimentos nos cemitérios da Concessionária Campo da Esperança – Asa Sul, Planaltina, Sobradinho, Taguatinga, Gama e Brazlândia. Os servidores atuaram em informações gerais, atendimento psicossocial e registros de ouvidoria.

“É um dia muito sensível, e a Sejus organizou ações para atender de maneira plena e com acolhimento merecido todos os cidadãos do DF que foram visitar seus entes queridos que partiram”, avalia a secretária de Justiça e Cidadania do DF, Marcela Passamani.

A Sejus calcula que, de segunda-feira (30/10) até esta sexta (3), quando o horário de visitação permanece ampliado para o período das 7h às 19h, aproximadamente 600 mil pessoas tenham passado pelos cemitérios para homenagear entes queridos que já faleceram. No decorrer da quinta-feira, houve missas celebradas pela Arquidiocese de Brasília em todas as unidades.

A Sejus instalou tendas nas quais os visitantes puderam ter acesso a informações sobre serviços cemiteriais e funerários, bem como atendimento com psicólogos e assistentes sociais. Servidores da Ouvidoria estavam à disposição para registro de reclamações, denúncias e sugestões pertinentes aos serviços de cemitério.

Foram distribuídas 2,3 mil cartilhas aos visitantes com tira-dúvidas e tabelas de preços dos serviços prestados, material elaborado pela Subsecretaria de Assuntos Funerários (Suaf) da Sejus.

