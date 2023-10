Trânsito do Setor Policial Sul será alterado a partir desta quarta

Quem trafegar pelo setor policial, sentido Asa Sul, deve acessar o novo retorno situado em frente à Academia de Polícia Militar de Brasília

O trânsito no Setor Policial Sul passará por mudanças a partir desta quarta-feira (1º/11). Isso porque entrará em funcionamento a nova faixa de acesso ao cemitério e às vias W4 e W5 Sul para os motoristas que trafegam nos dois sentidos da via. A nova pista, com formato em S, foi construída no canteiro lateral.

Quem trafegar pelo setor policial, sentido Asa Sul, deve acessar o novo retorno situado em frente à Academia de Polícia Militar de Brasília. Esse retorno dará acesso ao cemitério, ao Setor Hospitalar Sul, às vias W4 e W5 Sul e ao Setor Policial (sentido EPTG).

Já o motorista que trafega no Setor Policial, sentido EPTG, e deseja acessar o cemitério, deve recorrer à faixa de desaceleração e acessar o novo acesso à direita, logo após o semáforo existente. Para aqueles que querem retornar para a via no sentido Asa Sul, basta acessar o novo retorno à esquerda situado logo após o semáforo existente.

O novo acesso ao cemitério é definitivo e está previsto no projeto de reformulação da pista. Os demais retornos da via serão fechados da altura da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) até o viaduto da W3 Sul.

“Isso nos permitirá dar continuidade aos serviços de concretagem da faixa destinada exclusivamente ao transporte coletivo; ao final da obra, teremos novos retornos e novos cruzamentos”, explica a engenheira Gabriela Contreira, da Secretaria de Obras e Infraestrutura (SODF).

Corredor Eixo Oeste

O novo acesso ao cemitério é mais uma etapa concluída do projeto de reformulação do sistema viário do Setor Policial Sul. Estão sendo investidos R$ 56,7 milhões em serviços de aprimoramento da via, operação que vai proporcionar maior fluidez no tráfego dos 65 mil motoristas que passam pela região diariamente.

Os trabalhos incluem adequações, com a instalação de nova pavimentação, redes de drenagem, sinalização horizontal e vertical, novas e acessíveis calçadas e paisagismo, além de uma bacia de detenção, localizada na Área de Relevante Interesse Ecológico (Arie) Santuário de Vida Silvestre Riacho Fundo Área III, às margens da DF-051, a Estrada Parque das Nações.

O projeto, além das melhorias em mobilidade urbana, prevê a construção de um corredor exclusivo de transporte público coletivo que, em breve, estará integrado ao Corredor Eixo Oeste. Serão 38,7 km de extensão, ligando as principais vias do Sol Nascente/Pôr do Sol ao Plano Piloto. O objetivo é reduzir em pelo menos 45 minutos o tempo de deslocamento entre as duas regiões.

As informações são da Agência Brasília