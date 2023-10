Jovem é arremessado para fora do carro em colisão

A vítima foi encontrada inconsciente fora do veículo e foi levada ao hospital com suspeita de traumatismo cranioencefálico e politraumatismo

Um jovem de 18 anos foi arremessado para fora do carro que dirigia após colidir contra o trilho de segurança (guard rail) da via Epia (Estrada Parque Indústria e Abastecimento) na madrugada desta segunda-feira (30). O motorista foi levado em estado grave para o Hospital de Base.

O acidente aconteceu no sentido Plano Piloto e logo após o acionamento, três veículos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) compareceram ao local para prestar os primeiros socorros. A vítima foi encontrada inconsciente fora do veículo e foi levada ao hospital com suspeita de traumatismo cranioencefálico e politraumatismo. Uma das faixas da pista foi isolada para atendimento e perícia, a Polícia Militar ficou responsável pelo local.

O CBMDF ainda não divulgou o nome da vítima ou o seu estado de saúde atual. Investigações estão sendo feitas para esclarecer como o acidente ocorreu e quais circunstâncias foram determinantes para o agravamento do quadro do motorista.