Linhas de ônibus serão reforçadas para provas do Enem

As operadoras deverão ampliar o horário de funcionamento do transporte público coletivo para atender a demanda dos alunos

O Governo do Distrito Federal (GDF), através da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), anunciou que as linhas de ônibus que circulam próximas a locais de realização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terão reforço de viagens nos dois próximos domingos, dias 5 e 12 de novembro.

O aumento de viagens será para atender aos estudantes que vão prestar o exame, principalmente nos horários de início e término das provas. Cerca de 72 mil estudantes devem fazer as provas do Enem neste mês de novembro.

Segundo decisão da Semob, as operadoras deverão ampliar o horário de funcionamento do transporte público coletivo para atender a demanda dos alunos que se deslocarão para os locais de prova, assim como os respectivos horários de retorno.

“Encaminhamos a lista das 136 escolas em que haverá aplicação das provas e determinamos especial atenção para o horário de início da avaliação e também de término dos exames”, afirmou o subsecretário de Operações da Semob, Márcio Antônio de Jesus. Segundo ele, todas as operadoras já foram comunicadas sobre a necessidade de atendimento aos estudantes.

Feriado dia 2

No feriado de Finados, em 2 de novembro, o transporte público coletivo do DF irá funcionar com tabela horária de domingos/feriados. Com o intuito de atender a população, em razão das visitas aos cemitérios, haverá reforço, de acordo com a demanda, das linhas que circulam nas proximidades dos Cemitérios do Plano Piloto, Sobradinho, Planaltina, Gama, Taguatinga e Brazlândia. As operadoras darão atenção especial ao público no período entre 7h e 19h.

As informações são da Agência Brasília