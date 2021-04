Traficantes que vendiam em Águas Claras e Vicente Pires são presos

A dupla morava em Águas Claras e pagava as despesas de casa com dinheiro do tráfico, segundo as investigações

A 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires) prendeu, na noite de quinta-feira (1º), dois traficantes de drogas que moravam juntos em Águas Claras. A ação foi batizada de Operação Bogotá. De acordo com as investigações, os traficantes têm 21 e 22 anos. Um era músico, e o outro, universitário. Eles vendiam maconha para usuários de Águas Claras e Vicente Pires. A operação ocorreu após a Polícia Civil (PCDF) receber a denúncia de que a dupla iria fazer uma venda para um homem hospedado em um hotel de Águas Claras. Os policiais ficaram cerca de quatro horas de campana e abordaram um dos traficantes no momento em que ele estacionava. No carro, foram encontradas três porções pequenas de maconha já embaladas. O jovem decidiu colaborar e confessou que na casa dele havia mais porções. O acusado disse ainda que o comparsa também estava na residência. Na residência, policiais encontraram mais uma porção de maconha, uma balança de precisão e um celular usado no tráfico. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE As investigações apontaram que um deles negociava a venda e o outro fazia as entregas. Com o dinheiro, eles arcavam com as despesas de casa e alimentavam o próprio vício em maconha. A droga custava R$ 25/grama. A droga apreendida pelos policiais na operação daria R$ 975 aos traficantes. A dupla foi presa em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas e poderão pegar até 25 anos de prisão. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE O delegado da 38ª DP, João Ataliba Neto, fala sobre a operação: CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE