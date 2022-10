Homem é condenado por tentativa de homicídio de casal

Marcos apenas não atingiu as duas vítimas com faca, porque foi contido por algumas pessoas que estavam no local

Um homem foi condenado, nesta terça-feira (11), pelos crimes de tentativa de homicídio, ameaça e lesão corporal e deverá cumprir seis anos de reclusão e pouco mais de um ano de detenção. Segundo o processo, Marcos Antônio Pereira de Sousa agrediu e ameaçou dar golpes de faca em um casal que pediu para que ele parasse de importunar os clientes de um estabelecimento comercial no Gama.

DF ganha 21 novos ônibus

Marcos apenas não atingiu as duas vítimas com faca, porque foi contido por algumas pessoas que estavam no local, inclusive pela terceira vítima, que chegou a ser atingida. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) requereu, ainda, que fosse fixado o valor mínimo a título de reparação dos danos materiais e morais causados pela infração. Sendo assim, o réu Marcos Antônio também foi condenado a pagar indenização, no valor de R$ 6 mil para a vítima de tentativa de homicídio; de R$ 2 mil para a vítima de ameaça e de R$ 3 mil reais para a vítima de lesão corporal, em razão do dano moral sofrido pelos ofendidos.