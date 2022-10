Empresário é preso por tráfico de drogas

Os traficantes usavam a tabacaria para omitir a origem da renda do tráfico e permitir a lavagem de dinheiro

Um traficante de drogas, empresário do ramo de tabacaria, foi preso nesta terça-feira (11) pela Polícia Civil do Distrito Federal. O investigado vendia drogas de alto valor, como haxixe, skunk, resinas de cannabis e óleos de cannabis para consumo de cigarros eletrônicos.

A Coordenação de Repressão às drogas realizou uma investigação que durou cerca de cinco meses. A ação faz parte do desdobramento da Operação Celta. Ele tinha parceiros no mercado e dois deles foram presos na segunda-feira (10).

Os traficantes usavam a tabacaria para omitir a origem da renda do tráfico e permitir a lavagem de dinheiro.

A tabacaria e a residência do traficante ficam em Taguatinga, Distrito Federal. Nas buscas, foram localizadas resinas de maconha, com valor estimado do grama em R$200,00 (duzentos reais), porções de cocaína, cigarro eletrônico com cannabis, dezenove mil seiscentos e trinta e nove reais e outros instrumentos de comercialização dos produtos.

Um veículo de luxo foi apreendido na propriedade do investigado. Ele foi indiciado nos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e por vender e expor à venda substâncias nocivas à saúde. Em conjunto, a previsão de pena máxima é de trinta e oito anos de reclusão.

Vídeo: PCDF