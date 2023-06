Traficante é preso com 60 quilos de maconha em Santa Maria

A ROTAM/PMGO recebeu informações da inteligência sobre as atividades de tráfico de drogas do suspeito

No sábado (3), houve uma operação conjunta entre o BOPE e a ROTAM/PMGO, resultando na prisão de um indivíduo em Santa Maria. A ROTAM/PMGO recebeu informações da inteligência sobre as atividades de tráfico de drogas do suspeito na região de Santa Maria.

As equipes militares foram até o endereço mencionado, identificaram o suspeito com as características informadas e apreenderam 60 quilos de maconha.

O suspeito foi conduzido, junto com as drogas, para a 20° Delegacia de Polícia.