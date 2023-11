Homem é preso suspeito de violência doméstica em Arniqueira

No interior da casa, os policiais encontraram um homem caído e ensanguentado, enquanto a mulher de 22 anos e seus três filhos estavam trancados no quarto

Na madrugada desta terça-feira (14), por volta das 3h, um homem foi preso em flagrante acusado de violência doméstica na Colônia Agrícola Arniqueiras. A ação policial foi desencadeada após um chamado para atender a uma ocorrência de violência doméstica na chácara 51.

Ao chegarem ao local, os policiais foram abordados pela mãe e padrasto da suposta vítima, que indicaram a residência exata onde a filha estava sendo agredida pelo companheiro.

Conforme o relato da mulher, ela se refugiou no quarto com os filhos para evitar as agressões do companheiro, que, segundo ela, estava descontrolado, destruindo objetos na residência. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e conduziu o homem ao Hospital de Base para receber atendimento médico. Posteriormente, ele foi encaminhado à 21ª Delegacia, onde foi autuado com base na Lei 11.340/06, conhecida como Lei Maria da Penha.