Avidus School promove debate sobre paradigmas e desafios da educação

Com o tema “Educação: novos paradigmas, aprendizagem e desafios”, o encontro reunirá especialistas num formato de mesa redonda

A Avidus School promove, na próxima sexta-feira (17), um debate sobre educação. Com o tema “Educação: novos paradigmas, aprendizagem e desafios”, o encontro, nomeado 1º Avidus Visions, reunirá especialistas num formato de ‘mesa redonda’ para tratar do assunto. A reunião começa às 19h, na unidade do Sudoeste.

O debate é aberto para toda a comunidade. O evento terá limite de participantes e, por isso, os interessados precisam preencher o formulário.

Os convidados são o professor José Pacheco, mentor da Escola da Ponte, e Olga Cristina, doutora em Educação e mestra em Neurociência do Comportamento. “Com esse time, todos temos muito a aprender. São saberes e experiências diversas que contribuirão, e muito, para reflexões tão necessárias e urgentes sobre educação, com ênfase na formação das crianças e dos jovens”, afirma a Avidus School.

“Para nós, a escola é, sobretudo, o encontro de pessoas em um espaço de aprendizagem para todos. É com esse espírito que prosseguiremos com nossa proposta, pois queremos ser uma referência de educação inovadora e eficaz, democrática e propositiva, acolhedora e formadora”, enfatiza a instituição.

“A Avidus está se reconstruindo. Nosso propósito é consolidar, de fato, valores e princípios pedagógicos que espelhemnossa visão de educadores. O desafio nos fortalece, pois nossa equipe está unida e convicta de que faremos da Avidus um encontro mais que extraordinário de pessoas. E cada um de vocês é uma personagem muito relevante nessa história. Seja bem-vindo(a)!”

Serviço

1º Avidus Visions

Sexta-feira, 17 de novembro

A partir das 19h

Na Avidus School do Sudoeste – SIG, qd. 2, lote 580, St. Sudoeste, Brasília-DF (localização)

Entrada franca – inscrições via formulário

Mais informações: (61) 3962-1310 | www.avidusdf.com.br