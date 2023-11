Neoenergia Brasília regularizou mais de 1,5 mil ligações clandestinas em 2023

Foram cerca de cinco regularizações por dia, 67 milhões de kWh recuperados e 20 mil medidores de energia substituídos de janeiro a setembro deste ano

A Neoenergia Brasília tem intensificado o combate às ligações clandestinas, os chamados “gatos”, em todo o Distrito Federal. Apenas neste ano, mais de 1,5 mil clientes que estavam utilizando a energia de forma irregular, na maioria dos casos ligados direto na rede de distribuição, foram regularizados. Isso significa cerca de cinco regularizações por dia. Esse trabalho só foi possível por conta das denúncias dos clientes e das mais de 35 mil inspeções realizadas entre janeiro e setembro de 2023. No total, foram 67 GWh de energia recuperada no período, o suficiente para atender mais de 1,5 milhão de pessoas pelo período de 30 dias.

Para alcançar esses resultados, foram realizadas ações como inspeções e regularização de clientes, com o uso de soluções inovadoras, como analytics e sensores inteligentes. Toda a energia consumida e não medida está sendo cobrada pela empresa.

“Nosso trabalho tem como finalidade regularizar os clientes para que possam consumir a energia de forma regular, com segurança e sem interferir na qualidade da distribuição de energia elétrica”, explica o gerente de Proteção da Receita da Neoenergia Brasília, Madson Melo. “Trabalhamos de forma cada vez mais focada para identificarmos e regularizarmos o máximo de unidades consumidoras possível”, finaliza o executivo.

Além das inspeções e regularizações dos novos clientes, a Neoenergia ainda promoveu a substituição de 20 mil medidores de energia elétrica por novos, mais modernos e eficientes. Esses novos medidores foram instalados no lugar dos aparelhos que estavam danificados ou no limite do uso.

2022 – Durante todo o ano de 2022, foram realizadas mais de 97 mil inspeções, que resultaram na recuperação de mais de 169 GWh, na área de concessão da Neoenergia Brasília. Além das inspeções, a empresa substituiu mais de 21 mil medidores obsoletos e/ou com possíveis defeitos, uma das estratégias para prevenir erro na medição do consumo de energia elétrica.

A Neoenergia Brasília reforça que o furto de energia é crime sujeito às penalidades do artigo 155 do Código Penal Brasileiro. Além de acarretar prejuízos à população, a prática representa riscos de acidentes graves. Em caso de denúncias, os clientes podem entrar em contato pelos canais de atendimento da concessionária, sem a necessidade de identificação.