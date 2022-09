Defesa Civil avalia risco estrutural em edificação

O acesso público ao local ficará restrito até segunda-feira (13), por não identificação da causa do tremor relatado

Uma Vistoria Técnica, para avaliação de risco de colapso estrutural na quadra 01 do Setor Bancário Norte, foi realizada na tarde desta quinta-feira (8). A ação é da Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil (SUDEC) em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Servidores relataram tremores em diversos andares, acima do 7º andar, à Defesa Civil e ao CBMDF.

Engenheiros do INCRA e da Universidade de Brasília acompanharam a vistoria. Foram encontradas fissuras em alvenaria e no revestimento próximo a junta de dilatação na área da garagem. As patologias observadas são as mesmas já monitoradas pela equipe técnica, que realiza estudo para reforma da edificação. Não foram encontradas novas inconformidades.

A Defesa Civil ressaltou, em nota, que não há risco de colapso estrutural iminente.

O acesso público ao local ficará restrito até segunda-feira (13), por não identificação da causa do tremor relatado. A equipe técnica tem até a data de reabertura do local para apresentar um estudo sobre as causas dos tremores. Além disso, deve ser entregue uma verificação minuciosa de toda a estrutura da edificação. Em caso de indicação de risco a partir deste laudo, será reavaliada a necessidade de interdição.