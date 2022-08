TJDFT suspende expediente por atividade suspeita no sistema

Segundo a portaria, a medida foi tomada após a detecção de atividade suspeita no datacenter, sistema de suporte

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) suspendeu o expediente desta segunda-feira (1º) da Secretaria e dos Ofícios Judiciais da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

Segundo a portaria, a medida foi tomada após a detecção de atividade suspeita no datacenter, sistema de suporte. Com isso, foi necessário desligamento dos sistemas e do site do tribunal, a fim de investigar as causas.

Sendo assim, tornou-se impossível as práticas dos atos processuais e administrativos no âmbito do TJDFT. A suspensão será mantida até que os sistemas sejam reestabelecidos.

A Corte ainda informa que os prazos dos processos judiciais e administrativos que devam ter início ou fim, nesta segunda-feira (1º), ficam prorrogados para o primeiro dia útil subsequente.