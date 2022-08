PCDF prende três envolvidos em tentativa de latrocínio no SIA

Os criminosos roubaram a quantia de R$ 5.700,00 reais da vítima que reagiu e acabou sendo atingida com um tiro de raspão na cabeça.

Por Tereza Neuberger

Policiais da 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural), prenderam três envolvidos em uma tentativa de latrocínio ocorrida há cerca de 2 anos no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). Os criminosos foram localizados em Águas Lindas-GO.

O crime ocorreu por volta das 05h30 do dia 20 de julho de 2020, próximo a Associação de Empresários. Na ocasião, dois homens anunciaram um assalto com emprego de arma de fogo, a um motorista de caminhão que estava no estacionamento do CEASA. Eles roubaram a quantia de R$ 5.700,00 reais da vítima, que reagiu e acabou sendo atingida por um dos criminosos com um tiro de raspão na cabeça.

De acordo com o delegado da 8ª DP, Thiago Peralva, o terceiro envolvido estava em um carro para dar apoio aos outros dois comparsas. “Durante as investigações, descobriu-se que um dos criminosos era um antigo prestador de serviços do CEASA”, afirma Peralva.

PCDF prende três envolvidos em tentativa de latrocínio próximo ao CEASA. Imagem: Divulgação PCDF

Os três envolvidos são da cidade de Águas Lindas-GO e foram presos na cidade goiana. Os três já possuíam passagens pelo crime de roubo. Após procedimentos legais, os presos foram recolhidos à carceragem da PCDF e se encontram à disposição do Poder Judiciário.