Pronto-socorro pediátrico do HRT passa por melhorias

Até o fim de abril, o Hospital Regional de Taguatinga (HRT) vai contar com um pronto-socorro pediátrico revitalizado. Os serviços envolvem pintura, troca de piso, adequações de banheiros e de móveis e melhoria na climatização. Além disso, as redes elétrica, hidráulica e de gases (oxigênio, vácuo e ar-comprimido) foram totalmente substituídas.

“Teremos melhores condições de acolhimento, um ambiente digno e seguro, com ampliação da assistência”, afirma o diretor do HRT, José Henriques Barbosa de Alencar. Em 2023, o hospital registrou mais de 208 mil atendimentos na emergência, uma média superior a 570 por dia. Somente o pronto-socorro pediátrico registrou uma média diária de cerca de 50 pacientes, com picos acima de cem.

Alterações específicas e integração

A gerente de emergência do HRT, Marluce Batista Rossi, ressalta a melhoria do leito de isolamento, onde permanecem as crianças com doenças de alto potencial infeccioso. “Para um caso de infecção pulmonar, por exemplo, faz diferença”, explica. Ela lembra ainda que, dependendo da necessidade, outros setores do hospital são mobilizados para atendimento pediátrico, como o centro cirúrgico, laboratórios e ortopedia.

A articulação entre as áreas tem permitido, inclusive, manter o pronto-socorro de pediatria ativo durante os trabalhos de revitalização, iniciados em 6 de fevereiro deste ano. Todos os equipamentos, macas, berços e os profissionais foram alojados em uma área próxima ao setor de internação infantil, garantindo a manutenção do serviço. “É improvisado e temporário, mas não está faltando nada”, garante o pediatra Elvando Luis de Souza, um dos 18 lotados na emergência do HRT.

A revitalização do pronto-socorro pediátrico faz parte de uma série de serviços realizados no hospital por meio do contrato de manutenção assinado em 2022. Oncologia, oftalmologia, endocrinologia, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e patologia clínica são alguns dos setores que já receberam melhorias. No pronto-socorro adulto, se destaca também a instalação de biombos, uma medida necessária para dar mais privacidade aos pacientes.

Informações são da Agência Brasília