Terceira parcela de reajuste salarial será feita amanhã (03)

Os servidores contemplados tiveram a opção de consultar os valores que irão receber no simulador desenvolvido pela Secretaria de Economia

A terceira parcela do reajuste salarial dos servidores do Governo do Distrito Federal (GDF) será feito amanhã (03), após sete anos de espera. Ao todo, serão cerca de 150 mil beneficiados.

Os servidores contemplados tiveram a opção de consultar os valores que irão receber no simulador desenvolvido pela Secretaria de Economia. A ferramenta estava disponível desde março no Portal do Servidor. Agora, o valor do salário de abril com o reajuste já se encontra no contracheque dos servidores, disponível no Portal do Servidor.

“O pagamento da terceira parcela do reajuste é uma promessa do governador Ibaneis Rocha, uma valorização aos servidores que esperam há anos por esse direito, e uma forma de injetar mais recursos na economia local”, afirma o secretário de Economia, Itamar Feitosa.

Histórico

O pagamento da terceira parcela do reajuste era compromisso do governador Ibaneis Rocha e foi possível graças ao reajuste das finanças públicas e ao ambiente fiscal favorável a investimentos criado ao longo dos últimos três anos.

Com uma série de medidas de incentivo ao desenvolvimento econômico, desde o início de 2019, com o fortalecimento do ambiente fiscal, a preocupação com a qualidade do gasto público e a atração de investimentos para o Distrito Federal, o GDF conseguiu aumentar a arrecadação e cumprir seus compromissos sem qualquer aumento tributário.

As informações são da Agência Brasília