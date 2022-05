Sicredi lança “Brasília Prospera”, coleção inédita e exclusiva com o artista Ralfe Braga

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações que reposicionam a marca e presenteiam a capital

“Dizia ele: estou indo pra Brasília, neste país lugar melhor não há.” A frase da famosa música do Legião Urbana explica um pouco o amor dos brasilienses pela capital. Desde sua criação, a cidade candanga acolhe diferentes culturas, sotaques, pessoas. E é essa cidade tão eclética, que acolheu os princípios do cooperativismo de crédito com tanto carinho, que o Sicredi deseja homenagear. Para isso, a marca lança em parceria com o artista Ralfe Braga a coleção inédita Brasília Prospera.

O conjunto conta com dez obras que presenteiam Brasília, os locais e pessoas que acolheram as agências de negócios da cooperativa. “A cidade abraçou nossos ideais e se desenvolveu com o Sicredi, que hoje soma nove cooperativas na região. Essa coleção aproxima a marca da cidade e de seus associados. É um presente para Brasília”, afirma Carmo Spies, presidente da Sicredi Planalto Central.

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações para fortalecer ainda mais a presença da cooperativa no Distrito Federal e Entorno. Além do lançamento, o Sicredi participa, entre os dias 17 a 21 de maio do evento AgroBrasília, uma feira que serve como vitrine de novas tecnologias para o agronegócio e tem um cenário de referência em debates, palestras, cursos sobre diversos temas relacionados ao próprio setor produtivo.

“É claro e vibrante o quanto o modelo cooperativo vem ganhando espaço. Esse processo reflete a importância dessas instituições como alternativa ao sistema bancário tradicional, atendendo populações, empresas e regiões geográficas em que a oferta de serviços financeiros e de crédito é escassa e limitada”, pondera Cheila Girardello, diretora executiva da Sicredi Planalto Central.

Sobre o artista

Ralfe Braga é um artista plástico amapaense, residente de Brasília/DF. Sua obra tem como temática a floresta amazônica, o cerrado, Brasília, e as pessoas e situações afetivas. Trabalhou como diretor de arte nas maiores agências de publicidade de Brasília da década de 1990 a 2010 e teve como clientes o governo federal, bancos entre outros. Hoje é artista independente, produz telas e obras em formato digital.

“O Sicredi, com essa postura, carimba não só um atestado de sabedoria, mas uma maturidade e visão de mundo moderno, lançando mão da arte e do artista na sua comunicação e buscando por esse instrumento fortalecer a marca e, com isso, aproximar ainda mais o seu público, garantindo-lhe segurança e respeito. A coleção “Brasília Prospera” contempla todos esses valores e sentimentos”, completa o artista.

Coleção

Além de belíssimas obras de arte, as coleções também servirão como inspiração para souvenirs e quadros nas agências. Os associados do Sicredi poderão receber, em cada objeto, uma lembrança de Brasília.

A coleção “Brasília Prospera” também ficará exposta na regional da Sicredi Planalto Central até o dia 13 de maio. Interessados em conferir a coleção podem agendar sua visita, que será guiada, na agência.