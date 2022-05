Mulher furta cerca de R$ 15 mil do próprio patrão

Os valores eram transferidos da conta da empresa via PIX para a conta pessoal da empregada

Tereza Neuberger

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulgou nesta segunda-feira (02), a prisão de uma mulher de 40 anos, que furtou um total aproximado de R$ 15 mil via PIX do próprio patrão em Sobradinho II.

A empregada vinha sendo monitorada pelas equipes da 35ª delegacia de polícia. Durante as investigações foi constatado que a mulher realizou o desvio de dinheiro da conta da empresa em que trabalha, para a conta pessoal através da transferência de valores via PIX.

“A empregada contava com a confiança do patrão e aproveitava das circunstâncias para cometer o chamado furto qualificado pelo abuso de confiança.” afirma o delegado chefe da 35ª DP, Laércio Carvalho.

Ainda de acordo com o delegado, ao longo dos últimos cinco meses, o desfalque foi realizado através de dezenas de movimentações bancárias. Ao ser descoberta a empregada desesperou-se e em uma tentativa de impedir a própria prisão, negociou com o patrão e o restituiu com a devolução de R$: 13.870,00, do valor furtado via pix.

Caso seja condenada, a autora poderá pegar até oito anos de prisão. Após o cumprimento das formalidades legais, a mulher foi recolhida à carceragem da PCDF.