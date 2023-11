Tentativa de feminicídio: mulher finge desmaio para fugir de agressão

Segundo a vítima, ela e o namorado teriam tido uma briga, quando o suspeito começou a agredi-la e tentou matá-la com uma faca

Uma mulher foi agredida e quase assassinada pelo companheiro nesse domingo (19), em Valparaíso. Em vídeo, a vítima conta detalhes da agressão e agradece os policiais que a resgataram.

“Quero agradecer à PM e a todos os policiais que estão a meu lado. Espero, do fundo do meu coração, que a justiça seja feita”, disse a mulher, de 40 anos.

Segundo a vítima, ela e o namorado teriam tido uma briga, quando o suspeito começou a agredi-la e tentou matá-la com uma faca. Nas imagens, ela aparece com o rosto inchado e roxo pelos socos dados.

“Acabei de sofrer agressão por parte da pessoa que estava comigo há meses. Ele me bateu, mas a agressão maior não foi o machucado. A agressão maior é aqui [a mulher toca o peito], porque a gente confia. Essa pessoa conviveu nove meses comigo. Era uma pessoa agressiva, e eu tinha muito medo de mandar ir embora. [Na ocasião] aconteceu uma briga, ele veio para cima de mim, bateu e tentou me matar com uma faca, que os policiais levaram”, descreveu a mulher

Durante a agressão, o homem tentou esfaqueá-la, enforcá-la e quebrou diversos móveis. Em dado momento, ela tentou se trancar no quarto, mas ele derrubou a porta. Para tentar se livrar dos socos, ela chegou a fingir desmaio.

No vídeo, a mulher ainda mostra o colchão com diversas marcas de facadas deixadas pelo acusado. “Para me defender, peguei um pote de creme de cabelo e bati na cabeça dele. Foi a maneira que encontrei para me livrar”, afirmou.

Foi ao ouvir os gritos de socorro da mulher que os vizinhos chamaram a polícia. Segundo a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), ao chegar no local, o suspeito ainda agredia a companheira e ameaçava matá-la.

Mesmo com a chegada da polícia, o homem continuou a agredi-la, o que obrigou os militares utilizarem a “força” para pará-lo. O agressor foi levado para a 1ª Delegacia de Luziânia (GO) e autuado por tentativa de feminicídio.