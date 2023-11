Vítima do acidente entre trem e ônibus foi velada hoje

Ainda em luto, Ana Rosa, mãe da vítima, informou que pretende entrar na justiça para que os envolvidos sejam responsabilizados

Ana Rosa Albuquerque, 72 anos, mãe de Júlia Violato, vítima do acidente de trem de carga e um ônibus da Viação Marechal, na última sexta-feira (17), cobra justiça pela morte da filha. Júlia era formada em artes, e era concurseira. A genitora descreve a filha como uma mulher doce, generosa e amorosa.

O corpo de Júlia foi velado nesta segunda-feira (20), no Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. Após o velório, o corpo foi encaminhado para a cremação. “Minha filha era a pessoa mais doce que você pode imaginar, mais generosa e mais amorosa. Ela cuidava de mim, se eu falasse que a unha do meu dedo estava doendo ela já marcava o médico para mim. Ela que ia me amparar na minha velhice”, comentou Ana Rosa emocionada.

Ainda em luto, Ana Rosa informou que pretende entrar na justiça para que os envolvidos sejam responsabilizados. “A minha luta daqui para frente, até a minha última gota de sangue, será lutar para dar justiça para a minha filha porque isso não pode acontecer. Isso aconteceu com ela na sexta e pode acontecer hoje com outra família porque as coisas continuam do mesmo jeito, eu não quero que nenhuma família sofra o que eu estou sofrendo”, frisou.

Segundo Ana Rosa, existe uma cadeia de responsáveis neste acidente, e a mãe de Júlia Violato cobra providências do Governo do Distrito Federal (GDF), da empresa Viação Marechal, e do motorista do ônibus. “Todas essas pessoas são responsáveis pela morte da minha filha”. Ana informou também que só ficou sabendo pela imprensa que a sua filha era a vítima fatal do acidente.

O acidente

Na última sexta-feira (17), um trem de carga colidiu contra um ônibus da Viação Marechal no final da tarde, na Estrutural, deixando uma vítima fatal, a Júlia Violato, e outras cinco pessoas feridas, que foram levadas ao Hospital de Base.

De acordo com testemunhas, o sinal de aviso de aproximação do trem teria sido fechado, mas, ainda assim, o motorista do ônibus tentou passar, mas ficou parado no meio dos trilhos, e acabou sendo acertado..